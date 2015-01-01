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Grand final du festival Itinérant Fulgurance

Théâtre de rue, banquet festif et bal au programme, le samedi 19 septembre à Cliousclat.

Le festival itinérant Fulgurance est de retour en septembre. Après le Haut Roubion en 2025, le festival met le cap vers le bassin de la Confluence pour un voyage artistique et poétique entre Livron, Loriol et Cliousclat.

Cette édition 2026 accueille la compagnie de théâtre de rue Les Fugaces et les musiciens du Grand chahut collectif. La thématique, cette année, se résume en une question : qu’est-ce qui nous rend vivants ? Après trois jours de rencontres et d’échanges autour de cette question avec celles et ceux qui font vivre le territoire, le public a rendez-vous à Cliousclat le 19 septembre.

Au programme...

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Article publié dans Le Crestois du 11 septembre 2026

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