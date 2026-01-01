Le Bridge To Hell 2026

La sixième édition du festival de metal se tiendra les 11 et 12 septembre à Crest.

Depuis sa création par l’association La Boîte en metal, le Bridge To Hell s’est imposé comme un rendez-vous incontournable de la scène metal, tout en conservant une dimension humaine et accessible.

Deux jours de live, une programmation exigeante et internationale, un site indoor accessible et confortable : l’édition 2026 marque un nouveau cap !

Trois têtes d’affiche, à notoriété internationale, ont accepté l’invitation des organisateurs et devraient ravir les amoureux de musiques saturées...

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Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026