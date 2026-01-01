À la découverte de la taille de pierre

Le 5 septembre, journée spéciale à l'église Sainte-Foy de Mirmande.

Du 5 au 27 septembre 2026, l’église Sainte-Foy de Mirmande accueillera l’exposition La Route de la Pierre : de l’Europe à l’Asie, une découverte de la taille de pierre, une immersion au cœur des savoir-faire des tailleurs de pierre rencontrés à travers l’Europe et l’Asie.

Organisée par l’association Savoirs-pierres, cette exposition est née de l’expédition La Route de la Pierre, une aventure humaine et patrimoniale menée avec Louis Dutrieux et Orianne Pieragnolo, à la rencontre des artisans qui perpétuent les traditions de la pierre de taille...

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Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026