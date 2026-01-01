Les Rencontres photos de Chabeuil
Du 10 au 13 septembre : 20 expositions, des stages, des conférences...
Photo : Nadia Ferroukhi
On ne présente plus Les Rencontres photos de Chabeuil , qui ont lieu chaque année en septembre. Pendant quatre jours, elles proposent une vingtaine d’expositions gratuites réunissant des photographes sélectionné·es et un·e invité·e d’honneur.
Pendant les rencontres :
- 24 expositions en entrée libre.
- Des stages : sortie découverte - photo nature, stage écriture et photographie et stage initiation photo argentique noir et blanc.
- Des lectures de portfolios avec Arnaud Baumann.
- Prise de vue en studio avec l’association Clic’image.
- Présentation et vente de matériel photo.
...
La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.
Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026