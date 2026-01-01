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Les Rencontres photos de Chabeuil

Du 10 au 13 septembre : 20 expositions, des stages, des conférences...

Ferroukhi
Photo : Nadia Ferroukhi

On ne présente plus Les Rencontres photos de Chabeuil , qui ont lieu chaque année en septembre. Pendant quatre jours, elles proposent une vingtaine d’expositions gratuites réunissant des photographes sélectionné·es et un·e invité·e d’honneur.

Pendant les rencontres :

  • 24 expositions en entrée libre.
  • Des stages : sortie découverte - photo nature, stage écriture et photographie et stage initiation photo argentique noir et blanc.
  • Des lectures de portfolios avec Arnaud Baumann.
  • Prise de vue en studio avec l’association Clic’image.
  • Présentation et vente de matériel photo.

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Article publié dans Le Crestois du 4 septembre 2026

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