À Crest, la saison culturelle placée sous le signe de « destins singuliers »

La mairie programme huit spectacles de septembre à avril.

Du théâtre, de la musique, de la danse, des marionnettes, des spectacles familiaux… Le service culture de la mairie de Crest a travaillé cette année sur une programmation culturelle en cherchant à « garantir la diversité, maintenir un équilibre, viser la qualité, oser des démarches originales, tout en tenant compte d’un objectif : attirer le plus grand nombre de spectateurs », assurait en juin dernier, lors de la présentation de la saison culturelle municipale, Thierry Bonté, conseiller municipal délégué à la culture. « On ne peut jamais satisfaire tout le monde, mais on peut au moins tenter d’ouvrir des lucarnes sur le monde, ou des mondes que les uns et les autres n’auraient pas nécessairement imaginés, a-t-il poursuivi. C’est notre souhait en tout cas. »

Cette saison culturelle a été placée sous le signe de « destins singuliers », réels ou fictifs, afin de mettre en avant « des histoires de vie, des aventures ou des démarches qui peuvent nous divertir ou nous faire réfléchir sur le monde qui nous entoure et, pourquoi pas, sur nous mêmes », a détaillé Thierry Bonté.

Ainsi, huit spectacles ont été programmés au cinéma-théâtre l’Éden...

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Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026