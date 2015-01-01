Une soirée de soutien à Aoustock

Le samedi 5 septembre à la Guinguette d’Aouste-sur-Sye.

Déjà, en 2023, le festival de musique Aoustock avait dû être écourté, fortement touché par la grêle. Rebelote cette année avec une édition totalement annulée en juillet alors que l’incendie qui touchait le Diois faisait rage. « Nous avons jugé que ce n’était pas vraiment réglo de maintenir le festival alors que la montagne brûlait, qu’on se réveillait dans l’odeur de fumée et que l’ambiance n’était pas à la fête. Et puis les pompiers n’auraient pas été disponibles en cas d’incident, explique Fred Clerembaux, directeur d’Aoustock. On sortait à peine la tête de l’eau... C’est sûr, c’était pas cool, mais on n’a pas eu le choix. »

Avec cette annulation, la pérennité financière du festival est alors en péril, et Aoustock, créé en 2020, menacé de disparition. « En fait, plusieurs groupes nous ont appelés pour nous dire qu’ils joueraient gratuitement pour le festival si nous organisions une soirée de soutien. C’est justement ce soutien qui nous a poussé à organiser cette soirée de concerts à la Guinguette d’Aouste, avant qu’elle ne ferme », explique Fred Clerembaux. Les quatre artistes programmés ne seront en effet que défrayés, tout comme les techniciens de l’association [SEB]. L’entrée à la Guinguette, elle, est fixée à prix libre « pour que chacun puisse donner ce qu’il ou elle peut », tandis que les recettes du bar reviendront à Aoustock. Le but de l’opération étant bien sûr de récupérer le manque à gagner de cet été pour poursuivre l’aventure.

Quatre concerts seront donc à l’affiche ce samedi 5 septembre à Aouste. D’abord celui de La Clique, le brass band d’Aouste aux accents New Orleans à 18h30, avant de passer le relais à l’énergie hypnotique de Pauvre diable (19h30), puis au trio lyonnais Sampling is beautiful (21h30) et, enfin, à DJ Bottleuse (23 heures). Alors à vot’ bon cœur !

Clément Chassot

Plus d’infos : https://www.aoustock.com/

Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026