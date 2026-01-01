Les Rencontres Ad hoc 2026

Le festival du film documentaire hors circuit, du 8 au 13 septembre à Mirabel-et-Blacons.

Pour cette édition 2026 la commission de programmation, réunissant une quarantaine de personnes, n’a imposé aucun thème, si ce n’est d’être surpris et touché en plein cœur afin de laisser les films vous dévoiler les préoccupations sous-jacentes de notre société.

Ainsi, dans cet arrêt sur image, il y a le rire et l’envolée lyrique que provoquent les formats courts, des invisibles qui sortent de l’ombre, comme la communauté LGBTQ+ d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, des peuples des cinq continents si loin et si proches à la fois pour mieux nous regarder, la colonisation qui ressurgit parce qu’on ne veut que trop rarement y repenser, même la grande faucheuse s’est invitée à notre table ! Quand on y réfléchit, au vu de la situation mondiale, rien n’apparaît par hasard...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026