Découvrez les prochains rendez-vous proposés par la Gare à coulisses jusqu’en décembre.

C’est la rentrée à la Gare à coulisses ! Voici la programmation pour les trois prochains mois :

• Du mardi 15 au samedi 19 septembre, en itinérance : Festival Fulgurance 2026

Vivants ! À la rencontre du bassin de la Confluence : un voyage artistique et poétique à la rencontre des habitants et habitantes du Val de Drôme avec la compagnie Les Fugaces et Grand Chahut collectif. Trois journées en itinérance sur la question de ce qui nous rend vivant, à la rencontre des personnes qui font vivre le territoire de la Confluence, et un final grand format à Cliousclat...

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Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026