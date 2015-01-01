Soirée rap au Gasoline Palace

À Saoû, quatre artistes vont monter sur scène, vendredi 28 août à partir de 20h. Une soirée rap à ne pas manquer.

Setho (Drôme 26)

SRappeur et beatmaker valentinois, Sehto découvre le rap sur le tard et ancre son univers sur le texte. Il laisse reposer le sens sur l'esthétique, les sonorités et les rimes multi syllabiques. Sa volonté de partager et transmettre à travers le rap le pousse ensuite à monter sur scène, puis à sortir son premier EP "Velleda" en janvier 2025.

MC Sirop (Marseille 13)

SMC Sirop est né du désir de Victor Coste d’incarner par le corps et le verbe, le son et l’image, son expérience dans le monde. « Dans son rôle de diseur, MC SIROP cultive le ton de l’apostrophe et de la harangue. Il est le hérault et le batteur de tambour de la place publique. Plus gêneur que louangeur, il se veut un griot caustique jetant ses épigrammes aux pouvoirs et aux ordres dominants. »

GannMor (Drôme 26)

SEnfant de Saoû, GannMor s’est retrouvé après une longue période de break derrière ses platines, à composer, mélanger, boucler des beat pour vous les rebalancer dans vos esgourdes. Depuis environ 4 piges il reparcourt les salles, parfois underground, parfois plus mainstream mais toujours avec une envie de faire différemment des autres, et il le fait bien… (En duo avec Tupan)

Tupan (Drôme 26)

STupan, on ne le présente plus ou n’est il pas présentable… tout dépend sur quel plancher tu le rencontre. Dans la rue, dans ton bar, chez toi, en soirée, un agneau nourri au soleil et au miel doux de la drome, toujours avec des paroles prévenantes. Par contre sur scène c’est une autre affaire, il devient tigre, de papier certes, mais tigre !!! derrière ses rugissement les mots, les verbes, les rimes s’envolent de son papier pondu sur un coin de bureau du Fond D’la Classe… (t’as la réf maintenant) l’école de la vie c’est avec tupan que tu l’entends. (En duo avec GannMor)

Article publié dans Le Crestois du 28 août 2026