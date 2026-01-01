Le festival Futura s'installe à Crest pour trois jours
Du 25 au 28 août, vingt concerts acousmatiques à l’espace Soubeyran
La 34e édition du festival Futura, incontournable dans le milieu international de la musique acousmatique, revient à l’Espace Soubeyran de Crest du mardi 25 au vendredi 28 août. Une soirée d'ouverture gratuite aura lieu à la Tour de Crest le mardi 25 août dès 19 heures, avec un pot d'accueil et plusieurs écoutes.
C’est donc le moment de vous en mettre plein les oreilles dans des conditions optimales grâce à l’acousmonium de cent haut-parleurs pour un son d’une grande finesse, qui joue avec la spatialisation en enveloppant le public.
...
La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.
Article publié dans Le Crestois du 21 août 2026