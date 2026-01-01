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Camille Le Merrer Le Bot, porte-voix du vivant

Le naturaliste crestois est un ardent défenseur des odonates

Odonates ? C’est le nom savant des libellules, dérivé du grec odon – dent – car elles ont des mâchoires dentées qui en font de redoutables chasseuses. Dans cet ordre, il existe une centaine d’espèces en France, partagées entre deux sous-ordres, les grandes (celles qui semblent avoir inspiré les hélicoptères) et les petites, comme le caloptéryx éclatant, emblématique de la rivière Drôme.

Camille Le Merrer Le Bot, la trentaine à vue d’ailes, s’est passionné pour ces splendides insectes il y a quinze ans, fasciné par leur beauté. Arrivé dans la Drôme il y a une dizaine d’années, il fait partie du groupe Sympetrum, l’association d’études des libellules à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui fête ses quarante ans cet automne.

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Article publié dans Le Crestois du 21 août 2026

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