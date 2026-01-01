Festival Le gros bal du Vercors

Danses et musiques folks du 19 au 23 août à La Chapelle-en-Vercors

Cinq jours de concerts, de bals, de stages et d'évènements pour tous les âges autour des danses, musiques et chants traditionnels et folks. Scottish, bourrée 3 temps, cercle circassien, branle de Noirmoutier, valse (à 3, 8 ou 11 temps) sont, entre autres, les danses que l'on pratiquera. Ça fait peur ? Pas de panique, il y a des initiations et des stages. Pas de tête d'affiche, tout est à écouter, découvrir et danser.

LA DIVERSITÉ POUR MAÎTRE MOT

Il y aura des groupes attachés à un répertoire musical local comme Trencadit ou Briù (pays occitan), La Mézanj (Bretagne) ou encore le duo Rivaud- Lacouchie (Limousin). Mais aussi des groupes plus généralistes comme Balance ta chouette, Edra, Grand Loup ou À 2 Pas du pont. D'autres encore avec des influences plus lointaines comme Poplitê et Forrô Banzaï (Brésil) ou Kaslan (Balkans). Vous pourrez également (re)découvrir des groupes aux influences très variées comme Clume (chant polyphonique) ou Sooz-X (années 90). Enfin, Le Gros Bal tient à mettre en lumière les groupes locaux de Drôme et des Hautes Alpes, et invite cette année DiaTao et Le Roi Jacques (Die), BülBül Elektro (Crest), le Duo Bourrel - Durand (Veynes), et Le Bal des bestioles (Guillestre).

DES STAGES ET DES BALS !

En parallèle, Le Gros Bal propose cette année 18 stages de chant, danse ou de musique pour s'initier, se perfectionner ou apprendre à transmettre. En 2026, ce seront 55 % de musiciennes présentes sur scène et encore plus d'intervenantes pour les stages. Pour les novices, une initiation a lieu tous les jours sur la scène extérieure à 18h, à prix libre. Et le festival s'étirera jusqu'au centre village avec deux bals au marché le jeudi et samedi à 11h30 et un bal des enfants le vendredi à 11 h.

ET DES CERCLES DE DISCUSSION

Le Gros bal ne serait pas ce qu'il est sans une réflexion sur les oppressions qui peuvent exister dans les espaces de danse. Sont donc organisés des cercles de discussion ainsi que la présence des collectifs Matières vivantes (pour créer des espaces de danses sécurisants et joyeux pour tou·tes) et Coeurs d'artichauts (espace enfants et jeunes pour aborder les questions liées à la vie affective relationnelle et sexuelle).

Plus d'infos et programmes : https://grosbalduvercors.fr/ Contact : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. Cinq soirs, trente groupes, un GROS resto, une GROSSE buvette, et 900 mètres d'altitude

Tarifs scène intérieure : tarifs différenciés de 22 à 30 €, selon les moyens.

Tarifs scène extérieure sous chapiteau à prix libre.

Article publié dans Le Crestois du vendredi 7 août 2026