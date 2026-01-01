Crest jazz : encore deux belles soirées à savourer

Jazz sans frontières et groove, les vendredi 7 et samedi 8 août

Envie d’en profiter encore un peu ? Il reste deux belles soirées pour clôturer cette édition 2026 du Crest jazz festival.

Vendredi 7 août, dès 20h30, la scène située espace Soubeyran accueillera le contrebassiste Renaud Garcia‑Fons accompagné au chant de sa fille Solea. L’occasion d’un voyage entre Méditerranée et Orient dans un jazz poétique en huit langues. Renaud et Solea Garcia‑Fons seront entourés de Stephan Caracci (vibraphone) et Jean‑Luc Di Fraya (percussions). La soirée se poursuivra avec le saxophoniste Émile Parisien et le pianiste Yaron Herman. Ensemble, ils exploreront un jazz sans frontières mêlant rock, classique et electro. À leurs côtés, Florent Nisse (contrebasse) et Prabhu Edouard (percussions).

Le samedi 8 août, la soirée de clôture du festival accueillera Ben l’Oncle Soul. Il revient avec son album Sad Generation, entre soul, blues et funk. « Un concert vibrant où groove et énergie collective prendront le dessus », promettent les organisateurs du festival.

...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous