Le Pigeonnier : 40 ans d’une aventure familiale

À Piégros-la-Clastre, Dany et Maurice Bouvat accueillent depuis 1986.



Les créateurs du Pigeonnier, Maurice et Dany en compagnie de Patrice, Céline et la petite dernière, Albane

L’aventure a débuté en 1986, quand Dany et Maurice Bouvat ont décidé un retour au pays pour construire un autre projet. Quelques années plus tôt, le couple de Drômois avait quitté l’Ardèche où il possédait deux boulangeries, l’une au Pouzin et l’autre à Chomérac. Le retour s’est fait sur les terres paternelles de Maurice à Piégros-la-Clastre où, en 1973, le couple avait fait construire sa maison d’habitation.

C’est ainsi qu’était né « Le Pigeonnier », une magnifique demeure accueillante, perchée sur la colline et à la vue imprenable sur la vallée de la Drôme avec, en toile de fond, la tour de Crest et les premiers monts d’Ardèche...

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Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026