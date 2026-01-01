Le festival de la narration du Pays de Bourdeaux, jusqu'au 8 août.

Les Nouvelles du conte, festival de la narration du Pays de Bourdeaux, reviennent pour leur 38e édition jusqu’au samedi 8 août. Le conte à toutes les sauces y sera décliné : spectacles, lectures, contes en musique, en randonnée ou lors d’un apéritif… Au total, une vingtaine de conteurs déclameront leurs œuvres, et il y en aura pour tout le monde : jeune public, adolescents et adultes.

Une édition 2026 axée sur le thème du voyage...

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Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026