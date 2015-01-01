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Adèle Clément invite Madame de Sévigné

À Puy-Saint-Martin, les 7 et 8 août, un dialogue entre violoncelle et littérature.

Pour la quatrième année, au travers d’un festival qui porte son nom, Puy-Saint-Martin rend hommage à la violoncelliste Adèle Clément (1884-1958). Musicienne renommée et grande voyageuse, elle noua un lien très particulier avec le village de Puy-Saint-Martin, où elle offrait régulièrement des concerts aux habitants.

Cette année, le festival prend une couleur inédite, en associant une femme de lettres, elle aussi attachée à la Drôme : Madame de Sévigné, à l’occasion des 400 ans de sa naissance.

Pour la présidente de l’association organisatrice du festival, Alice Mayoud, réunir dans un seul et même évènement ces deux femmes était une évidence...

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Dans notre article : le programme complet du festival

Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026

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