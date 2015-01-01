Adèle Clément invite Madame de Sévigné
À Puy-Saint-Martin, les 7 et 8 août, un dialogue entre violoncelle et littérature.
Pour la quatrième année, au travers d’un festival qui porte son nom, Puy-Saint-Martin rend hommage à la violoncelliste Adèle Clément (1884-1958). Musicienne renommée et grande voyageuse, elle noua un lien très particulier avec le village de Puy-Saint-Martin, où elle offrait régulièrement des concerts aux habitants.
Cette année, le festival prend une couleur inédite, en associant une femme de lettres, elle aussi attachée à la Drôme : Madame de Sévigné, à l’occasion des 400 ans de sa naissance.
Pour la présidente de l’association organisatrice du festival, Alice Mayoud, réunir dans un seul et même évènement ces deux femmes était une évidence...
Dans notre article : le programme complet du festival
Article publié dans Le Crestois du 31 juillet 2026