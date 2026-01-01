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Soyons déraisonnables avec Clément

Le Saillanson Jean-Louis Clément propose une exposition d’art brut. Avant un vrai musée ?

Ne vous fiez pas à ses cheveux ébouriffés, à son allure nonchalante et à son drôle d’air, mi-sérieux, mi-goguenard… Car Clément – c’est ainsi qu’il préfère être appelé – est un intarissable puits de science. Certes, son domaine d’expertise est un peu confidentiel : Jean-Louis Clément est une vraie encyclopédie de l’art brut, de l’art populaire, ou encore, comme il aime à le désigner, du « déchan » (nous y reviendrons). Plus qu’une passion, c’est pour lui une philosophie de vie, animée par une soif inextinguible de liberté créatrice, sans entrave ni tabou. Une quête d’absolu esthétique à laquelle il se consacre, raconte-t-il, depuis ses 38 ans...

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Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026

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