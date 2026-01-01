Échos du Silence

À Saoû, jusqu'au 30 juillet, trois artistes se rejoignent autour du silence...

Oh, bien sûr le silence peut faire du bruit tout aussi bien que passer inaperçu par son intensité. Ici, c’est son écho que nous allons découvrir : une façon de l’évoquer, de l’écouter ou de le laisser pénétrer en nous.

Trois artistes explorant des voies très différentes se réunissent autour de cet idéal commun. Et l’on s’aperçoit que le silence est aussi harmonie, équilibre, rythme...

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Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026