Seize artistes émergents et turbulents

La 9e édition du festival Turbulence des arts a lieu jusqu’au 30 juillet à la chapelle des Cordeliers.

C’est un incontournable de l’été à la chapelle des Cordeliers : la neuvième édition du festival Turbulence des arts a ouvert ses portes le 9 juillet dernier à 127 œuvres signées par seize artistes émergents ou confirmés, jusqu’au 30 juillet prochain.

Seize artistes, et autant de talents différents, émergents donc mais pas forcément synonyme de jeunesse insolente non plus. Au contraire : pour beaucoup d’entre eux, il s’agit plutôt de la confirmation d’un désir qu’ils portent depuis toujours...

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Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026