Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Le Bridge to Hell se prépare !

Interview de Jean-Claude "JC" Cognard et Éric Néré, coprésidents et fondateurs de la Boite en metal.

Public BTH 2
Le public du Bridge To Hell, lors d'une précédente édition

En seulement cinq ans d’existence, le festival de musiques saturées Bridge to Hell est devenu un évènement culturel incontournable de Crest, de la Drôme, et même de la région Rhône-Alpes. La déjà sixième édition aura lieu les vendredi 11 et samedi 12 Septembre, toujours à l’espace Soubeyran, à Crest.

Cette édition s’annonçant plus importante que jamais, nous avons voulu faire un point avec Jean-Claude Cognard et Éric Néré, les deux coprésidents et fondateurs de la Boite en metal...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU