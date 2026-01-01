Le Bridge to Hell se prépare !

Interview de Jean-Claude "JC" Cognard et Éric Néré, coprésidents et fondateurs de la Boite en metal.



Le public du Bridge To Hell, lors d'une précédente édition

En seulement cinq ans d’existence, le festival de musiques saturées Bridge to Hell est devenu un évènement culturel incontournable de Crest, de la Drôme, et même de la région Rhône-Alpes. La déjà sixième édition aura lieu les vendredi 11 et samedi 12 Septembre, toujours à l’espace Soubeyran, à Crest.

Cette édition s’annonçant plus importante que jamais, nous avons voulu faire un point avec Jean-Claude Cognard et Éric Néré, les deux coprésidents et fondateurs de la Boite en metal...

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Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026