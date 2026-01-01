Chatillon à la Belle Époque !

Le festival Arts et Vignes, du 2 au 9 août : expositions, spectacles, concerts, ateliers...

Venez célébrer le nouvel essor de Châtillon à la”Belle Époque” dans l’un des plus beaux Village de France du 2 au 9 août. Entre 1900 et 1915, l’évolution des voies de communication et des moyens de déplacement ouvre une nouvelle ère pour le village de Chatillon-en-Diois, avec l’accroissement des commerçants, des artisans et de la vie en société.

Venez déguster les cuvées des vignerons du Diois et assister aux nombreux spectacles, concerts, ateliers et expositions...

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Article publié dans Le Crestois du 24 juillet 2026