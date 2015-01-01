Allex-Cap Nord pour un hommage

Daniel Billault parcourt 5 000 kilomètres à vélo pendant 65 jours.

Il y a des aventures empreintes de spiritualité qui résonnent comme une résilience et un hommage après la disparition d’un être cher. C’est une vraie leçon de vie que nous donne Daniel Billault, cet Allexois de 63 ans, en nous contant son périple de 5 000 kilomètres à vélo pour relier Allex au Cap Nord.

Nathalie, sa compagne québécoise, s’en est allée en janvier 2025, emportée par la maladie à l’âge de 52 ans. Confronté à une cruelle solitude, Daniel Billault se dit alors qu’il n’a que le choix de s’enfermer dans la déprime ou de continuer à faire vivre la mémoire de leurs projets de voyage...

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Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026