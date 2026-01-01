Tribute to Michel Legrand

Luna’s quartet, en concert à Eurre, vendredi 17 juillet à 21h.

La chanteuse Luna Garcia Odin s’entoure de trois musiciens chevronnés pour rendre un vibrant hommage à Michel Legrand. Sa voix d’une grande pureté souligne à merveille les mélodies du célèbre compositeur, pour la plupart tirées de musiques de film, et qui font définitivement partie de l’inconscient collectif...

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Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026