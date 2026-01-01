Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Julien Beautemps et Marina Saiki

En concert, dimanche 19 juillet à 20h à la Rivièr'Arts, Gigors-et-Lozeron.

Ne manquez pas le prochain concert dans le cadre du festival Art et culture en Gervanne-Sye !

Riche de sa double culture, japonaise par sa naissance, française par son histoire, Marina Saiki est une pianiste au jeu énergique et lumineux. Elle s’est produite dans de nombreuses salles et festivals du monde entier.

Nommé aux Victoires de la musique en 2026, Julien Beautemps, lauréat d’une vingtaine de concours internationaux, chambriste, interprète, arrangeur, reconnu pour son intelligence musicale, met à l’honneur l’accordéon de manière étourdissante.

Debussy, Tchaïkovsky, Moussorgski, Saint-Saëns, musiques japonaises... L’entente entre la pianiste du Japon et l’accordéoniste français est parfaite. Ne manquez pas ce duo virtuose et complice !

Tarifs :15 €. Adhérents Art et Culture : 12 € ; gratuit – 15 ans.
Réservation sur HelloAsso
Plus d’infos : artculturegervannesye.com

Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026

Chaque semaine, le cahier Mag' de l'édition papier ou numérique du journal vous présente en 6 pages les principaux événements artistiques et culturels du week-end à ne pas manquer, ainsi que des portraits, des chroniques de disques, chroniques de livres, séries ou cinéma.
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU