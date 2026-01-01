Julien Beautemps et Marina Saiki

En concert, dimanche 19 juillet à 20h à la Rivièr'Arts, Gigors-et-Lozeron.

Ne manquez pas le prochain concert dans le cadre du festival Art et culture en Gervanne-Sye !

Riche de sa double culture, japonaise par sa naissance, française par son histoire, Marina Saiki est une pianiste au jeu énergique et lumineux. Elle s’est produite dans de nombreuses salles et festivals du monde entier.

Nommé aux Victoires de la musique en 2026, Julien Beautemps, lauréat d’une vingtaine de concours internationaux, chambriste, interprète, arrangeur, reconnu pour son intelligence musicale, met à l’honneur l’accordéon de manière étourdissante.

Debussy, Tchaïkovsky, Moussorgski, Saint-Saëns, musiques japonaises... L’entente entre la pianiste du Japon et l’accordéoniste français est parfaite. Ne manquez pas ce duo virtuose et complice !

Tarifs :15 €. Adhérents Art et Culture : 12 € ; gratuit – 15 ans.

Réservation sur HelloAsso

Plus d’infos : artculturegervannesye.com

Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026