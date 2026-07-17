La Mossa, quatre voix féminines uniques

Concert, samedi 25 juillet, à 21h, à La Pangée, restaurant bistrot de La Baume-Cornillane.

La Mossa, un nom qui évoque plus particulièrement une façon de bouger le bassin, et qui trouve son origine dans le music-hall napolitain au temps des années folles. Ici, il s’agit surtout d’une façon de chanter, dans une incarnation vibrante, mouvante et émouvante, de nombreuses histoires qui toutes déclinent les multiples facettes de la femme...

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Article publié dans Le Crestois du 17 juillet 2026

Photo © Marc Ginot