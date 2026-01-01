La fresque qui a repoussé le chagrin

À Crest, au parc du Bosquet, Francine Bouchet peint, encore et encore, sur les murs.

L’art a-t-il besoin d’un public pour exister ? La question se pose devant la fresque de Francine Bouchet. Au parc du Bosquet, derrière la piscine de Crest, sur près de cent mètres de long et jusqu’à quatre mètres de haut, couleurs, mandalas, oiseaux, formes géométriques et mots se déploient sur un mur discret, loin des circuits artistiques. Beaucoup imaginent une commande publique ou un projet collectif. Il n’en est rien : cette œuvre est le travail d’une seule femme, autodidacte, qui n’avait jamais envisagé une telle entreprise...

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Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2026