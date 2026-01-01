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La fête du Picodon

À Saoû, les 18 et 19 juillet, marché régional, concerts, animations de rue...

La fête qui fait vibrer la Drôme chaque été ! Pendant deux jours intenses, à Saoû, une ambiance festive et familiale !

Concerts, spectacles, découvertes artisanales, produits du terroir… et bien sûr, le picodon sous toutes ses formes ! Dimanche 19 juillet, toute la journée, c’est la traditionnelle foire régionale : dès 8 heures et jusqu’au soir, des créateurs, des producteurs locaux et des artisans de bouche.

Le picodon sera à l’honneur avec la présence des producteurs qui participeront au concours du meilleur picodon 2026...

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Article publié dans Le Crestois du 10 juillet 2026

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