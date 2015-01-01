Thomas Enhco en forêt de Saoû

Lundi 6 juillet à 19h, un grand évènement dans l’histoire du Festival Mozart.

D’accord vous pouvez courir applaudir Thomas Enhco au théâtre des Champs-Elysées ou à la Philarmonie de Paris. Vous pouvez même aller l’entendre à Shanghaï, Tokyo ou Montréal mais, outre le prix sensiblement différent, cela pourrait-il avoir le même charme que de l’écouter sous les platanes de l’Auberge des Dauphins au cœur de l’emblématique forêt de Saoû ?

Thomas est un prodige musical...

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Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026

Photo : Julien Benhamou