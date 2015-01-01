Les Précieuses ridicules sur tréteaux

Le metteur en scène Mathieu Boisliveau et la Troupe du Fenouillet reviennent cet été avec le classique de Molière, version contemporaine.



Les Femmes savantes, jouée en 2025 au vieux château de Rochefort-sur-Valdaine

« On n’adapte pas Molière, il est intemporel et universel. On essaie de partager au maximum son œuvre, avec les codes d’aujourd’hui. » Après l’énorme succès de l’été dernier des Femmes savantes – 3 000 spectateurs et seize représentations – le metteur en scène et comédien Mathieu Boisliveau, avec la troupe professionnelle du théâtre du Fenouillet (basé à Saint-Gervais-sur-Roubion), reprend en juillet et en août la pièce de Molière Les Précieuses ridicules. Quatorze représentations en itinérance...

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Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026