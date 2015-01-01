Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Les Précieuses ridicules sur tréteaux

Le metteur en scène Mathieu Boisliveau et la Troupe du Fenouillet reviennent cet été avec le classique de Molière, version contemporaine.

Moliere Fenouillet 2
Les Femmes savantes, jouée en 2025 au vieux château de Rochefort-sur-Valdaine

« On n’adapte pas Molière, il est intemporel et universel. On essaie de partager au maximum son œuvre, avec les codes d’aujourd’hui. » Après l’énorme succès de l’été dernier des Femmes savantes – 3 000 spectateurs et seize représentations – le metteur en scène et comédien Mathieu Boisliveau, avec la troupe professionnelle du théâtre du Fenouillet (basé à Saint-Gervais-sur-Roubion), reprend en juillet et en août la pièce de Molière Les Précieuses ridicules. Quatorze représentations en itinérance...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Dans notre article : toutes les dates et lieux de représentation

Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU