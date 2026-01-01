À vélo, on n’en finit pas de rêver...

Exposition À vélo ! À découvrir au Centre d’art de Crest jusqu’au 11 octobre.



De g. à dr. : Maurice Izier, Christian Dussert, Dominique Bouten, Athénaïs Kouidri, Patrick Brun, Michel Morin.

Crest est l’une des villes de France qui peut se prévaloir d’une belle vitrine cycliste. Elle le doit à son histoire tissée depuis les années 1960, années au cours desquelles émergèrent des champions qui rayonnèrent sur le plan régional, national, voire international. On pense évidemment à Maurice Izier, vice-champion de France professionnel et vainqueur d’une étape du Tour de France en 1968, aux disparus André Lamande et Daniel Morin, à son frère Michel, à Guillaume Bonnafond, toujours en activité auprès des jeunes du team Décathlon, et à bien d’autres encore...

Et voilà que la mairie de Crest s’emploie à raviver ces heureux souvenirs et à honorer ses champions ! Comme le dit la coutume dans le jargon cycliste, c’est « en prenant la roue » du vététiste et galeriste Martial Duvert, que ce pôle l’a suivi dans son idée originale : marier l’art et la petite reine sous le plus haut donjon médiéval de France...

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Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026