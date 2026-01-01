Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

À vélo, on n’en finit pas de rêver...

Exposition À vélo ! À découvrir au Centre d’art de Crest jusqu’au 11 octobre.

expo velo
De g. à dr. : Maurice Izier, Christian Dussert, Dominique Bouten, Athénaïs Kouidri, Patrick Brun, Michel Morin.

Crest est l’une des villes de France qui peut se prévaloir d’une belle vitrine cycliste. Elle le doit à son histoire tissée depuis les années 1960, années au cours desquelles émergèrent des champions qui rayonnèrent sur le plan régional, national, voire international. On pense évidemment à Maurice Izier, vice-champion de France professionnel et vainqueur d’une étape du Tour de France en 1968, aux disparus André Lamande et Daniel Morin, à son frère Michel, à Guillaume Bonnafond, toujours en activité auprès des jeunes du team Décathlon, et à bien d’autres encore...

Et voilà que la mairie de Crest s’emploie à raviver ces heureux souvenirs et à honorer ses champions ! Comme le dit la coutume dans le jargon cycliste, c’est « en prenant la roue » du vététiste et galeriste Martial Duvert, que ce pôle l’a suivi dans son idée originale : marier l’art et la petite reine sous le plus haut donjon médiéval de France...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU