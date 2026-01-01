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Randonnée pédestre et auto-massages

MOUVEMENT ET SANTÉ : Une chronique qui aborde l’impact de l’activité physique (bénéfique ou délétère) sur notre santé : qu’en pense la science ? Quels exercices pratiquer selon certaines thématiques ? Quels sports à doser pour se préserver ?

La saison estivale est propice à la randonnée et la découverte de notre belle nature. Nous sommes aujourd’hui toujours plus nombreux à pratiquer cette activité physique. Sortie à la journée ou périple sur plusieurs jours, elle est plus ou moins exigeante selon la durée, l’équipement porté et le dénivelé.

La pratique de la randonnée demande au marcheur de savoir préserver son corps pour être capable de reprendre chaussures et sac à dos le lendemain. Il doit veiller au repos de ses muscles, à une bonne circulation sanguine et lymphatique pour une meilleure récupération musculo-tendineuse. Bien sûr, la première recommandation sera un matériel adapté au terrain et aux conditions climatiques, une bonne hydratation, une vigilance sur l’hygiène (ampoules, champignons).

Les automassages sont également des outils simples et rapides favorisant la récupération après la marche...

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Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026

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