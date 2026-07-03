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Un nouvel Invité à l’Atelier Carcavel

Jean-Marc Barrier nous fait découvrir, jusqu’au 15 août à Crest, son exposition intitulée Florès.

Jusqu’au 15 août, Jean-Marc Barrier présente à l’atelier Carcavel (23, rue Archinard à Crest) ses poèmes, peintures et encres brodées dans une exposition intitulée Florès, en accord parfait avec les peintures de l’artiste Nicole Koch, avec laquelle il partage l’espace.

Cette galerie crestoise existe depuis 1981. Nicole Koch, la propriétaire, a débuté par le dessin pour s’orienter très vite vers la peinture. Depuis elle a su partager son espace avec de grands peintres et des sculpteurs venus de tous les horizons...

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Article publié dans Le Crestois du 3 juillet 2026

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