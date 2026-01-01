Disparition du gentil géant, Thierry Happel

Nous publions ci-dessous une série d’hommages à l’ancien éduc’ de la Sauvegarde.

La nouvelle a bouleversé la vallée et bien au-delà : Thierry Happel est décédé chez lui le mardi 16 juin, à l’âge de 72 ans. Dans notre dernière édition, nous présentions deux des premières réactions reçues. La cérémonie d’adieu de vendredi a permis l’expression du chagrin mais aussi de l’affection et de la reconnaissance des très nombreux participants. Les associations, les élus locaux, les amis, les proches, ses copains du Québec et, bien sûr, toute la famille, bouleversées et solidaires, entourent Nicole de toute son affection.

Pour Thierry, il ne pouvait être question d’un adieu sans chansons et sa famille, qui compte tant de musiciens de talent, l’a magnifiquement accompagné avec chœurs et cordes. Émilie, Élodie et Lilah, avec leurs amies Noémie et Amélie, Damien, Lionel et Méo, le petit-fils à la guitare électrique, et des copains musiciens. L’humour aussi, malgré les larmes, car Thierry n’aurait pas apprécié les unes sans l’autre...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans le même article : les hommages de Jean-Jacques, Amélie, Noémie, Marie-Claude, Bernard, Nelly...

Article publié dans Le Crestois du 26 juin 2026