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L'horoscope de l'été

À chaque saison, retrouvez les divinations du Crestois !

• Cette lumière astrale auspicieuse confirme, Capricorne, que les temps te sont cléments à la réflexion et à l’intellectualisation. Prends garde, bête à cornes, de ne pas ennuyer les humains qui t’entourent, ose le conceptuel, l’abstrait, voire l’onirisme. Pose tes actes pour atteindre tes objectifs, persévère, et quels que soient les obstacles, prends soin d’avancer en demeurant à l’écoute de ta sensibilité du moment. Ainsi, avec un peu de chance et de contemplation, tu accorderas de la légèreté à tes exigences parfois extrêmes.

• Écoute, Gémeau de la vallée, le clown qui est en toi pour ces périodes à venir...

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Horoscope publié dans Le Crestois du 26 juin 2026

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