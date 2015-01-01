Rencontre avec Abigaël Lordon, cartographe sensible

Elle retrace son expérience de marche sur le GR 2013 dans un livre paru au printemps.

Le mercredi 27 mai, la libraire La Balançoire, à Crest, a invité Abigaël Lordon à présenter son livre Marcher vers soi, géographie intime et braconnage féministe sur le GR 2013 à Marseille. Ce n’est ni un récit de voyage, ni une bande dessinée, ni un essai sur la reconquête de soi et de son environnement… Et c’est tout ça à la fois.

Commençons par une succincte présentation : en 2013, Abigaël habitait Marseille. Elle travaillait avec la compagnie d’art de rue La Folie kilomètre, qui propose des déambulations-spectacles et donne à voir différemment notre environnement. Cette année-là, un groupe d’artistes grands marcheurs urbains décident de créer un GR (chemin de grande randonnée) particulier qui trace une double boucle (comme le symbole de l’infini) avec pour point central la gare TGV d’Aix-en-Provence, et traverse toutes sortes de paysages, urbains, périurbains ou campagnards. L’idée est d’amener les gens à redécouvrir leur territoire depuis un autre point de vue, celui de la marche, du temps lent et de l’attention, tous sens ouverts...

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Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026