Ce week-end, la vallée en musique !

Les principaux rendez-vous pour la Fête de la musique 2026.

Comme chaque année, les associations locales, les lieux culturels et les communes ont prévu de multiples concerts et animations à l’occasion de la fête de la musique, le dimanche 21 juin. Passage en revue de quelques évènements prévus dans des communes de la vallée...

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Article publié dans Le Crestois du 19 juin 2026