Et beh oui, si on en parlait ?

« On en parle ? », des spectacles à la Gare à coulisses, le samedi 20 juin, autour de la sexualité.

Parler de quoi ? De sexualité, pardi. « Pas celle qu’on enferme dans les tabous ou les clichés, mais celle qu’on explore, qu’on questionne, qu’on célèbre », prévient sur son site web La Gare à coulisses, la scène conventionnée d’intérêt national d’arts de la rue et de la piste basée à l’écosite d’Eurre. C’est en effet l’objet de l’évènement On en parle ?, qu’elle organise à partir de 17 heures le samedi 20 juin.

Cette proposition est née « parce que nous avons d’abord repéré des formes artistiques de qualité qui parlent de sexualité, explique Julie Peron, coordinatrice de La Gare à coulisses...

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Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026