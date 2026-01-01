Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Et beh oui, si on en parlait ?

« On en parle ? », des spectacles à la Gare à coulisses, le samedi 20 juin, autour de la sexualité.

Parler de quoi ? De sexualité, pardi. « Pas celle qu’on enferme dans les tabous ou les clichés, mais celle qu’on explore, qu’on questionne, qu’on célèbre », prévient sur son site web La Gare à coulisses, la scène conventionnée d’intérêt national d’arts de la rue et de la piste basée à l’écosite d’Eurre. C’est en effet l’objet de l’évènement On en parle ?, qu’elle organise à partir de 17 heures le samedi 20 juin.

Cette proposition est née « parce que nous avons d’abord repéré des formes artistiques de qualité qui parlent de sexualité, explique Julie Peron, coordinatrice de La Gare à coulisses...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU