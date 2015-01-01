La Gervanne et la Sye préparent un été culturel

Le festival Art et culture se déploie du 26 juin au 28 août.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas ! Cet été, pour sa septième édition, le festival Art et culture en Gervanne-Sye en fera, une nouvelle fois, la démonstration. L’association éponyme, fondée en 2020 par des amoureux de la culture, a concocté pour l’été 2026 un programme riche et exigeant. Car son objectif est double : d’abord, faire venir la culture dans le monde rural, en lien avec les structures qui maillent déjà le territoire et, ensuite, proposer une offre à la fois diverse et de qualité. Cet été, Art et culture proposera sept spectacles dans les vallées de la Gervanne et de la Sye, entre théâtre, musique, danse, performance...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous Dans notre article : le programme complet du festival

Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026