La Gervanne et la Sye préparent un été culturel
Le festival Art et culture se déploie du 26 juin au 28 août.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas ! Cet été, pour sa septième édition, le festival Art et culture en Gervanne-Sye en fera, une nouvelle fois, la démonstration. L’association éponyme, fondée en 2020 par des amoureux de la culture, a concocté pour l’été 2026 un programme riche et exigeant. Car son objectif est double : d’abord, faire venir la culture dans le monde rural, en lien avec les structures qui maillent déjà le territoire et, ensuite, proposer une offre à la fois diverse et de qualité. Cet été, Art et culture proposera sept spectacles dans les vallées de la Gervanne et de la Sye, entre théâtre, musique, danse, performance...
Dans notre article : le programme complet du festival
Article publié dans Le Crestois du 12 juin 2026