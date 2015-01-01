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Lubin Godin, jeune prodige de la photo animalière

Rendez-vous à Saillans les 13 et 14 juin, avec de nombreux autres photographes.

La valeur n’attend point le nombre des années… Et si l’on en cherchait une nouvelle preuve, on la trouverait en la personne de Lubin Godin. À quatorze ans seulement, le jeune photographe animalier, originaire de Haute-Savoie, a un beau parcours derrière lui. Des milliers de clichés et, déjà, de prestigieuses distinctions. La photographie que vous voyez ci-dessus lui a, par exemple, valu d’être désigné, en 2025, « Wildlife Photographer of the Year » par le Musée d’histoire naturelle de Londres !...

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Article publié dans Le Crestois du 5 juin 2026

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