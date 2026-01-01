Un peintre et un photographe partagent leurs interrogations, du 6 au 21 juin à la chapelle des Cordeliers.

En ces temps de violences, conflits armés, conquêtes de territoires et crispations identitaires, le droit fondamental de libre circulation des personnes est grandement remis en cause. Certaines frontières sont même devenues létales. En quoi la frontière peut-elle nous aider à penser le monde ? Que dit-elle sur nos propres barrières, nos peurs, nos désirs de liberté ou de protection ?

Lino de la Barrera et Patrick Viron partagent leurs interrogations sur ce thème dans l’exposition Frontière qui se tient à la chapelle des Cordeliers du 6 au 21 juin...

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Article publié dans Le Crestois du 5 juin 2026