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Christian Heinrich, 25 ans parmi les gallinacés

L’illustrateur bourdelais expose son univers autour des P’tites poules à Crest jusqu’au 25 juillet.

Qui a dit que les gallinacés n’étaient pas des oiseaux curieux, rêveurs, voire carrément rebelles ? Certainement pas l’auteur Christian Jolibois, acolyte de l’illustrateur Christian Heinrich, qui a eu l’idée de l’histoire de La petite poule qui voulait voir la mer en observant une poulette admirer les vagues en Nouvelle-Calédonie. Vingt-cinq ans et vingt-deux tomes plus tard (traduits en pas moins de trente langues, dont le breton, le finnois et le chinois !), les deux Christian ont pondu un nombre incalculable d’histoires autour de Carmen, poule rebelle, son coq rencontré en Amérique, et ses deux enfants Carméla et Carmélito...

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Article publié dans Le Crestois du 5 juin 2026

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