Lundi 1er juin à 20h30 au cinéma Éden, le quotidien sous les bombes des habitants de Gaza.

Le club photo CLIC’IMAGE, qui organise les 25e rencontres de la Photo de Chabeuil, du 10 au 13 septembre, propose en partenariat avec le cinéma Éden, la projection du documentaire Put Your Soul In Your Hand And Walk (Mets ton âme sur ta main et marche), présenté au Festival de Cannes en 2025.

Ce film est une plongée au cœur de la guerre à Gaza grâce au travail et au regard d’une photo-journaliste gazaouie de 24 ans...

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Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026