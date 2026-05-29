Fabien Esculier présentera son livre le 3 juin au Central Vapeur, à Crest.

Douze années de recherche- action synthétisées et vulgarisées par un chercheur, spécialisé dans les enjeux de l’eau et de l’assainissement, dans un ouvrage au titre intriguant : Une autre histoire de nos excréments (éditions Actes sud). L’auteur, Fabien Esculier, en fera une présentation à Crest, le mercredi 3 juin à 19h au Central Vapeur, en partenariat avec la librairie La Balançoire.

Les excréments humains ont progressivement été relégués au rang d’impensé collectif...

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Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026