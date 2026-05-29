Une autre histoire de nos excréments
Fabien Esculier présentera son livre le 3 juin au Central Vapeur, à Crest.
Douze années de recherche- action synthétisées et vulgarisées par un chercheur, spécialisé dans les enjeux de l’eau et de l’assainissement, dans un ouvrage au titre intriguant : Une autre histoire de nos excréments (éditions Actes sud). L’auteur, Fabien Esculier, en fera une présentation à Crest, le mercredi 3 juin à 19h au Central Vapeur, en partenariat avec la librairie La Balançoire.
Les excréments humains ont progressivement été relégués au rang d’impensé collectif...
La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.
Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026