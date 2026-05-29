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Didier Petit : l’objectif au-delà du regard

Une expo-photos à découvrir au Phare d’Allex jusqu’au mardi 16 juin.

Quand l’homme est passé par là, il laisse toujours quelques empreintes qui paraissent insignifiantes, vouées à l’érosion et, à plus ou moins longue échéance, à l’enfouissement et à l’oubli. L’artiste photographe Didier Petit est de ces personnages qui ne capitulent pas devant le temps qui passe et s’emploie, bien au contraire, à le remonter. Un peu à la manière du paléontologue, dont on ne gardera de l’outillage que la loupe pour venir se substituer au capteur et à l’objectif photographiques...

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Article publié dans Le Crestois du 29 mai 2026

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