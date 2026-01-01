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Une maison-refuge à San Pablo, Colombie

Jano Rhode Pineda nous présente ce projet social et artistique.

Atelier La Tolita 1
Atelier de dessin animé par Jano en février 2026 dans la maison de Margo, avec Krem, Sam, deux mamans, et les enfants du village.

Jano Rhode Pineda est né à Crest il y a trente-trois ans, dans une famille de saltimbanques bien connue. Après le lycée à Valence, il a fait un BTS design graphique à Marseille, qui lui a donné l’occasion de fréquenter Le Crestois de l’intérieur puisqu’il y a fait son stage de première année.

Après une école à Lille, il s’est installé à Lyon, a fondé le collectif Jeux demain, qui intervient dans des écoles et des structures sociales, principalement à Villeurbanne. « Rapidement, il m’est apparu que je ne voulais pas faire de l’art pour l’art, mais plutôt le mettre au service des gens, explique Jano...

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Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026

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