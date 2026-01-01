Une maison-refuge à San Pablo, Colombie

Jano Rhode Pineda nous présente ce projet social et artistique.



Atelier de dessin animé par Jano en février 2026 dans la maison de Margo, avec Krem, Sam, deux mamans, et les enfants du village.

Jano Rhode Pineda est né à Crest il y a trente-trois ans, dans une famille de saltimbanques bien connue. Après le lycée à Valence, il a fait un BTS design graphique à Marseille, qui lui a donné l’occasion de fréquenter Le Crestois de l’intérieur puisqu’il y a fait son stage de première année.

Après une école à Lille, il s’est installé à Lyon, a fondé le collectif Jeux demain, qui intervient dans des écoles et des structures sociales, principalement à Villeurbanne. « Rapidement, il m’est apparu que je ne voulais pas faire de l’art pour l’art, mais plutôt le mettre au service des gens, explique Jano...

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Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026