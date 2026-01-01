En Philigrâne, 8e édition

Du 5 au 7 juin au théâtre de verdure de Grâne : spectacles, théâtre, cirque...

L’association Les Arts Déclinés (LAD) vous convie à la huitième édition du festival En Philigrâne, qui débutera le vendredi 5 juin à partir de 18h. Dès lors, les abords du théâtre de verdure de Grâne – transformés en “festizone” – seront le point de rendez-vous d’une succession de réjouissances spectaculaires en pleines formes : du théâtre d’improvisation malicieux, une comédie de Molière endiablée, du cirque acrobatique virevoltant, une performance épique époustouflante, une pièce chorale et grinçante, une déambulation tonique et poétique...

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Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026