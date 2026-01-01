En Philigrâne, 8e édition
Du 5 au 7 juin au théâtre de verdure de Grâne : spectacles, théâtre, cirque...
L’association Les Arts Déclinés (LAD) vous convie à la huitième édition du festival En Philigrâne, qui débutera le vendredi 5 juin à partir de 18h. Dès lors, les abords du théâtre de verdure de Grâne – transformés en “festizone” – seront le point de rendez-vous d’une succession de réjouissances spectaculaires en pleines formes : du théâtre d’improvisation malicieux, une comédie de Molière endiablée, du cirque acrobatique virevoltant, une performance épique époustouflante, une pièce chorale et grinçante, une déambulation tonique et poétique...
La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.
Article publié dans Le Crestois du 22 mai 2026