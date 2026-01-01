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Rendez-vous médiéval samedi 23 et dimanche 24 mai

Artisans et baladins animeront les rues et les places sans faiblir.

La vingtième édition de la Fête médiévale met à l’honneur le cheval et proposera de nombreuses animations ainsi qu’un marché médiéval et artisanal.

TEMPS FORTS

• Samedi 23 mai à 20h30 : le centre équestre de Crest accueillera La Légende du prince William, spectacle équestre médiéval proposé par la compagnie Indians Valley. Un spectacle immersif pour une plongée dans l’univers de la chevalerie : jeux médiévaux, tournois de joute, dressage, voltige en ligne. Réservation obligatoire via Weezevent.
• Dimanche 24 mai à 17 heures : défilé des compagnies participantes, suivi du bal de clôture animé par la compagnie musicale Pescaluna, place de l’Église. Un moment festif autour de danses médiévales et Renaissance.

ANIMATIONS PHARES

• Les lanceurs de drapeaux : une trentaine de tambourinaires et lanceurs de drapeaux venus du Piémont perpétueront cette tradition médiévale.
• La Ligue d’improvisation lyonnaise : les lavandières reviennent et s’installent en place publique avec leurs ballots de linge.
• Les Tritons Ripailleurs entonneront chants de croisade et danses de la fin du Moyen Âge.
• Le duo Marotte et les Musards : chants, fabliaux, instruments anciens et jongleries.
• Initiations au poney pour les plus jeunes avec une mini-ferme sur l’aire de canoë de la Drôme (à proximité du pont Mistral), proposées par l’UCIA et le centre équestre.
• Exposition autour d’Antoine de Pluvinel (1552-1620), l’un des précurseurs de l’école d’équitation française, proposée par les Amis du Vieux Crest à la chapelle des Cordeliers.
• Démonstration de dressage de chevaux par la compagnie Lusitanian Dream et le centre équestre dimanche à 15 heures.

Pour se déplacer pendant la fête et désengorger les parkings du centre-ville, une navette gratuite, le Médiébus, assure des trajets le samedi et dimanche après-midi.
Parcours (aller-retour) : parking Saint-Ferréol-parking Soubeyran-cours Joubernon-parking de la Tour.

F. R.
Plus d’infos : ville-crest.fr

Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026

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