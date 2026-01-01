Un « Passe muraille » à Saoû
L’association Le Passe muraille, qui proposera, entre autres, des expositions, des spectacles ou des résidences d’artistes, s’installe à Saoû.
Il en aura connu des transformations, cet ancien hangar à graines, situé au centre du village de Saoû. Devenu la brasserie Markus avec l’aide de la communauté de communes du Val de Drôme, avant un déménagement devant le succès rencontré, il a ensuite abrité le restaurant Zig Zag café. Il dédie désormais une grande partie de son bâtiment à une nouvelle association, Le Passe muraille. Comme le célèbre Garou-Garou de Marcel Aymé incarné par Bourvil, cette association entend bien ne pas s’arrêter d’avancer, ouvrant des portes là où cela semblait impossible...
Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026