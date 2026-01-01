L’association Le Passe muraille, qui proposera, entre autres, des expositions, des spectacles ou des résidences d’artistes, s’installe à Saoû.

Il en aura connu des transformations, cet ancien hangar à graines, situé au centre du village de Saoû. Devenu la brasserie Markus avec l’aide de la communauté de communes du Val de Drôme, avant un déménagement devant le succès rencontré, il a ensuite abrité le restaurant Zig Zag café. Il dédie désormais une grande partie de son bâtiment à une nouvelle association, Le Passe muraille. Comme le célèbre Garou-Garou de Marcel Aymé incarné par Bourvil, cette association entend bien ne pas s’arrêter d’avancer, ouvrant des portes là où cela semblait impossible...

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Article publié dans Le Crestois du 15 mai 2026