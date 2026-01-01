Sopran Lamri, l’enfant du pays qui n’a peur de rien

Le jeune homme poursuit de brillantes études et excelle dans l’art de l’éloquence.



Illustration : Yann Degruel

Sopran Lamri, 26 printemps, semble avoir découvert le secret du retourneur de temps qu’Hermione utilise à Poudlard pour suivre deux cours en même temps.

Voyez plutôt : il a une double licence en droit et langues (Paris), un master en droit international (Paris), un double master en relations internationales et sociologie (réalisé à Harvard…). Il est analyste en droit des femmes pour la Banque mondiale et enseigne à l’université catholique de l’Ouest (Nantes). Bilingue français anglais, il parle aussi l’italien, le russe, l’espagnol et l’allemand. Il a étudié à Paris, à San Francisco, a travaillé à New York, à l’ambassade américaine à Paris, à Florence…

Vous en voulez encore ? Il fait du coaching en art oratoire, rafle les prix d’éloquence depuis un an, envisage de faire une thèse en droite ligne de son mémoire de master, qui s’interrogeait sur l’impact du genre en droit d’asile français et dans quelle mesure être une femme n’est pas suffisamment pris en compte dans le système d’asile...

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Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026