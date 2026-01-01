Mag' : les infos culturelles de la vallée et d'ailleurs

              

Sopran Lamri, l’enfant du pays qui n’a peur de rien

Le jeune homme poursuit de brillantes études et excelle dans l’art de l’éloquence.

Sopran degruel
Illustration : Yann Degruel

Sopran Lamri, 26 printemps, semble avoir découvert le secret du retourneur de temps qu’Hermione utilise à Poudlard pour suivre deux cours en même temps.

Voyez plutôt : il a une double licence en droit et langues (Paris), un master en droit international (Paris), un double master en relations internationales et sociologie (réalisé à Harvard…). Il est analyste en droit des femmes pour la Banque mondiale et enseigne à l’université catholique de l’Ouest (Nantes). Bilingue français anglais, il parle aussi l’italien, le russe, l’espagnol et l’allemand. Il a étudié à Paris, à San Francisco, a travaillé à New York, à l’ambassade américaine à Paris, à Florence…

Sopran 1

Vous en voulez encore ? Il fait du coaching en art oratoire, rafle les prix d’éloquence depuis un an, envisage de faire une thèse en droite ligne de son mémoire de master, qui s’interrogeait sur l’impact du genre en droit d’asile français et dans quelle mesure être une femme n’est pas suffisamment pris en compte dans le système d’asile...

La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques. Connectez-vous dans la colonne à droite ou abonnez-vous.

Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026

Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d’entre eux sont essentiels au fonctionnement du site et d’autres nous aident à améliorer ce site et l’expérience utilisateur (mesure de l'audience). Vous pouvez décider vous-même si vous autorisez ou non ces cookies. Merci de noter que, si vous les rejetez, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser l’ensemble des fonctionnalités du site.
Ok Je refuse
Lire les CGU