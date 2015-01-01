Festival "L'autre cirque"

La biennale des artistes de cirque contemporain, du 9 au 10 mai à la Gare à coulisses.

Envie de s’évader, de vivre en commun un moment poétique et politique ? Envie d’une rencontre artistique qui résonne, d’un parti pris qui bouscule, d’une émotion qui bouleverse… Soyez les bienvenu·es lors de cette nouvelle édition de la biennale des artistes de cirque contemporain, la sixième portée par la Gare à coulisses depuis 2014 !

Un pétillant regard sur le monde et l’imbroglio de nos humanités, une équipe organisatrice toujours décidée à ne rien lâcher et des artistes engagé·es qui flirtent entre mondes réels et symboliques, charges électriques et étincelles poétiques.

En piste, donc, pour une programmation totem où l’animal n’est pas loin et la rive de l’autre côté...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 1er mai 2026